Foragido da Justiça de Santa Catarina é preso em Jequié

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã desta quarta-feira (5), durante fiscalização na BR-116, em Jequié, no sudoeste baiano.



O motorista da carreta Scania foi parado por policiais rodoviários federais, que verificaram que ele era procurado por furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotivo.



O mandado de prisão foi expedido ontem, pela Comarca de Fazenda Rio Grande, do Tribunal de Justiça do Paraná, com validade até julho de 2035.