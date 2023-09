Foragido da justiça do Maranhão por homicídio é preso na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), um foragido da justiça que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado praticado no estado do Maranhão.



A equipe fiscalizava no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, quando abordou um ônibus de transporte de passageiros que seguia do Rio de Janeiro (RJ) com destino a cidade de Sobral (CE).



Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que um dos ocupantes do veículo, um homem de 39 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo por crime de homicídio qualificado, delito previsto no art. 121 (inciso IV do parágrafo 2º) do Código Penal.