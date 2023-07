Foragido da justiça do Rio Grande do Norte é preso em Feira de Santana

Um foragido da justiça que possuía mandado de prisão em aberto por estelionato praticado no Rio Grande do Norte foi preso em Feira de Santana. Ele foi localizado por policiais rodoviários federais na BR-116, nessa quinta-feira (27).



Segundo a PRF, policiais abordaram um ônibus de viagem que vinha de São Paulo com destino ao estado do Ceará. Foram solicitados os documentos do veículo, do motorista e dos 39 passageiros. Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que um dos ocupantes, um homem de 45 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.