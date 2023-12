Foragido da justiça é preso com arma e drogas no Sul da Bahia

Um foragido da justiça foi flagrado com arma e drogas em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. Ele foi localizado após uma denúncia de que havia um traficante na localidade conhecida como Santo André.



No local, equipes do 8º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Extremo Sul encontraram um suspeito. Segundo a PM, ele estava com uma arma artesanal, 18 porções de maconha, três de crack e um rádio comunicador.