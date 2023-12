Foragido da justiça é preso com maconha na Av. Luis Eduardo Magalhães

Um foragido da justiça foi preso pela polícia na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. Policiais militares do Batalhão Gêmeos faziam rondas na região quando avistaram dois homens, nesse sábado (30).



Os homens ficaram nervosos com a presença dos policiais, o que chamou a atenção. Eles foram abordados e, com um deles, foi encontrada uma porção de maconha. Após consulta, foi constatado que o mesmo indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.