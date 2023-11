Foragido da justiça por não pagar pensão alimentícia é preso em Senhor do Bonfim

Um foragido da justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem na BR-407, em Senhor do Bonfim (BA). O flagrante aconteceu na tarde desta terça-feira (21).



Durante fiscalização, os policiais abordaram uma carreta Scania, emplacada no Rio Grande do Sul. Ao consultarem o sistema, os PRFs identificaram que o o motorista, de 50 anos, possuía mandado de prisão por pensão alimentícia, expedido pela Comarca de Butiá (RS).