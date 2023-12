Foragido de São Paulo é preso no Festival Virada Salvador

Um homem foragido de São Paulo foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança (SSP) no terceiro dia do Festival Virada Salvador. O procurado tentou passar por um dos Portais de Abordagem, na noite de sábado (30). Este é o quarto procurado da Justiça identificado pela ferramenta da SSP na festa.



Segundo a polícia, as câmeras inteligentes emitiram um alerta e equipes da Polícia Militar (PM) encontraram o homem e realizaram a condução para a Delegacia Especial de Área (DEA). O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo.