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Foragido há três anos, homem procurado por homicídio é preso em romaria na Bahia

Suspeito foi identificado por câmeras de reconhecimento facial instaladas em uma plataforma de observação da Secretaria da Segurança Pública

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:33

Foragido de São Paulo, homicida é localizado pelo com ajuda do Reconhecimento Facial da SSP durante Romaria na Bahia
Foragido de São Paulo, homicida é localizado pelo com ajuda do Reconhecimento Facial da SSP durante Romaria na Bahia Crédito: Divulgação SSP

Procurado pela Justiça de São Paulo desde outubro de 2023 por homicídio, um homem de 59 anos foi encontrado e preso com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A prisão ocorreu durante a tradicional Festa e Romaria de Todos os Santos, no município de Monte Santo, na região sisaleira, na noite do último sábado (31).

De acordo com a SSP, a identificação contou com o apoio das tecnologias instaladas na nova Plataforma de Observação Elevada (POE) da SSP, utilizada durante o evento.

Natural de Cansanção, também na região sisaleira, o homem foi identificado enquanto passava por um dos portais de abordagem montados pela Polícia Militar no local da festa.

Após o alerta emitido pelas câmeras instaladas no caminhão da plataforma, equipes da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da SSP, responsáveis pelo gerenciamento das POEs, acionaram uma patrulha da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (/Monte Santo). Os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do suspeito.

Após a verificação dos documentos pessoais, o homem foi encaminhado à Delegacia de Monte Santo. Na unidade, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 5ª Vara do Júri da Barra Funda, em São Paulo. Ele permanece à disposição da Justiça.

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