Foragido por tráfico é impedido de entrar no Parque de Exposições

Um foragido da Justiça por roubo, que também tem passagem por tráfico de drogas, foi o primeiro impedido de entrar no Parque de Exposições, em Salvador. Ele foi flagrado pela ferramenta na noite desta sexta-feira (23), segundo dia do evento de São João. O homem foi flagrado tentando passar por um dos pontos de acesso ao espaço, quando a ferramenta emitiu um alerta de 96,1%. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia Especial de Área, instalada na Arena, e, em seguida, encaminhado à Polinter.

A ferramenta está em atividade nos três principais circuitos da capital (Parque de Exposições, Pelourinho e Subúrbio), além dos eventos no interior do estado.

O projeto São João em todo canto é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Via Bahia e apoio da Larco Petróleo.