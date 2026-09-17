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Força Invicta: associação dos oficiais militares completa 22 anos com homenagem a fundadores

Programação nesta sexta-feira (18) também marca encerramento de formação em assessoria parlamentar

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Força Invicta celebra 22 anos
Força Invicta celebra 22 anos Crédito: Ascom Força Invicta

A Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia – Força Invicta completa 22 anos nesta sexta-feira (18) com uma programação que reúne formação e homenagem. A solenidade também marca o encerramento da 10ª edição do Curso Intensivo de Assessoria Parlamentar, realizado pela entidade em parceria com a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Durante o evento, sócios fundadores da associação receberão a Medalha do Mérito do Espírito Associativo.

Força Invicta completa 22 anos

Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
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Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta
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Força Invicta celebra 22 anos por Ascom Força Invicta

O curso reuniu profissionais em uma formação voltada à atuação junto ao Poder Legislativo e à formulação de políticas públicas. Ao todo, 18 professores participaram das atividades, com temas como Direito Constitucional, Processo Legislativo, Oratória, Relações Institucionais, Sistema de Proteção Social, Emendas Parlamentares e Associativismo. A programação também incluiu atividades na Assembleia Legislativa da Bahia, com informações sobre o funcionamento da Casa e a tramitação de projetos.

Fundada em 2004, a Força Invicta representa oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ao longo de 22 anos, a entidade mantém atuação em pautas relacionadas à valorização profissional, direitos e carreira, além da participação no debate sobre segurança pública. A homenagem aos sócios fundadores, segundo a associação, é uma forma de reconhecer quem participou da criação da entidade e ajudou a construir sua trajetória de representação coletiva.

SERVIÇO

O quê: Solenidade comemorativa dos 22 anos da Força Invicta, encerramento e certificação do X Curso Intensivo de Assessoria Parlamentar e entrega da Medalha do Mérito do Espírito Associativo

Quando: 18 de setembro de 2026

Onde: Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na 1ª Avenida, número 130, Centro Administrativo da Bahia (CAB)

Horário: programação a partir das 9h30

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