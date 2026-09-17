REPRESENTAÇÃO

Força Invicta: associação dos oficiais militares completa 22 anos com homenagem a fundadores

Programação nesta sexta-feira (18) também marca encerramento de formação em assessoria parlamentar

Bruno Wendel

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Força Invicta celebra 22 anos Crédito: Ascom Força Invicta

A Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia – Força Invicta completa 22 anos nesta sexta-feira (18) com uma programação que reúne formação e homenagem. A solenidade também marca o encerramento da 10ª edição do Curso Intensivo de Assessoria Parlamentar, realizado pela entidade em parceria com a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Durante o evento, sócios fundadores da associação receberão a Medalha do Mérito do Espírito Associativo.

Força Invicta completa 22 anos 1 de 13

O curso reuniu profissionais em uma formação voltada à atuação junto ao Poder Legislativo e à formulação de políticas públicas. Ao todo, 18 professores participaram das atividades, com temas como Direito Constitucional, Processo Legislativo, Oratória, Relações Institucionais, Sistema de Proteção Social, Emendas Parlamentares e Associativismo. A programação também incluiu atividades na Assembleia Legislativa da Bahia, com informações sobre o funcionamento da Casa e a tramitação de projetos.

Fundada em 2004, a Força Invicta representa oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ao longo de 22 anos, a entidade mantém atuação em pautas relacionadas à valorização profissional, direitos e carreira, além da participação no debate sobre segurança pública. A homenagem aos sócios fundadores, segundo a associação, é uma forma de reconhecer quem participou da criação da entidade e ajudou a construir sua trajetória de representação coletiva.

SERVIÇO

O quê: Solenidade comemorativa dos 22 anos da Força Invicta, encerramento e certificação do X Curso Intensivo de Assessoria Parlamentar e entrega da Medalha do Mérito do Espírito Associativo

Quando: 18 de setembro de 2026

Onde: Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na 1ª Avenida, número 130, Centro Administrativo da Bahia (CAB)