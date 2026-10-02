OPORTUNIDADE

Ford abre inscrições para programa de estágio com vagas em Camaçari

Estudantes podem se inscrever até 31 de outubro

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:54

Ford Crédito: Divulgação

Estudantes universitários de Camaçari e região que desejam iniciar a carreira na indústria automotiva podem se candidatar ao Programa de Estágio 2027.1 da Ford. A empresa abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições para 40 vagas distribuídas entre as unidades de Camaçari (BA), São Paulo e Tatuí (SP). As oportunidades contemplam áreas como Desenvolvimento do Produto, Tecnologia da Informação, Vendas, Pós-Vendas, Recursos Humanos, Finanças, Manufatura, Gestão Ambiental e Marketing.

As inscrições seguem até 31 de outubro de 2026 e devem ser feitas pela internet. Os selecionados têm previsão de início das atividades em janeiro de 2027. Para participar, é necessário estar cursando entre o segundo e o penúltimo ano da graduação, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de ter disponibilidade para um contrato de, no mínimo, um ano.

Em Camaçari, a Ford mantém seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, que integra a estrutura brasileira de engenharia da montadora. O Brasil é atualmente um dos nove centros globais de desenvolvimento de produtos da empresa e reúne mais de 1.500 engenheiros e especialistas, distribuídos entre as unidades de Camaçari e Tatuí. O time brasileiro participa do desenvolvimento de cerca de um terço das funcionalidades e tecnologias presentes atualmente nos veículos globais da Ford.

Os estudantes selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento com atividades voltadas ao aprimoramento de competências técnicas e comportamentais. O programa também oferece bolsa-estágio e benefícios como day-off no aniversário, Cartão Flash para alimentação, mobilidade e conectividade, TotalPass para academias e telemedicina.

“Estamos em busca de novos talentos dispostos a aprender, aceitar desafios e fazer parte deste momento de grande transformação da indústria automotiva e da mobilidade”, afirma Cintia Salmazo, diretora de HRBP, Talento, DE&I & Cultura da Ford América do Sul.

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Segundo a executiva, o programa também busca proporcionar aos estudantes oportunidades de desenvolvimento e participação em projetos. “Neste programa, os estagiários terão várias oportunidades de crescimento e autonomia para desenvolver projetos de inovação, em contato com as tecnologias e processos mais avançados do mercado”, acrescenta.

Serviço

Programa de Estágio Ford 2027.1

Vagas: 40

Localidades: Camaçari (BA), São Paulo e Tatuí (SP)

Inscrições: até 31 de outubro de 2026

Início previsto: janeiro de 2027

Requisito: estar cursando do segundo ao penúltimo ano da graduação, em instituição reconhecida pelo MEC

Duração mínima: um ano