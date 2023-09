Fornecimento de água começa a ser retomado nas áreas de Salvador e RMS afetadas por manutenção

Outros fatores que podem interferir no tempo de regularização são a posição do imóvel em relação à rede distribuidora (quem está no final da rede também precisa aguardar mais), a existência de ligações clandestinas (que tiram água da rede sem informar à Embasa, dificultando a pressurização das tubulações) e até as características do imóvel, pois aqueles com mais de um pavimento equipados com caixa d’água no térreo com bomba para elevar água até a caixa d´água superior, conseguem abastecer rapidamente os pavimentos superiores.