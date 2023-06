Forró do Sfrega anima multidão em Senhor do Bonfim

O Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim, no norte do estado, celebrou sua 23ª edição em grande estilo.



Trazendo ao palco Thiago Aquino, Tarcísio do Acordeon, Raí Saia Rodada, Léo Santana e a banda Forrozão das Antigas, o Sfrega celebrou o dia de São João com muita animação.



Misturando arrocha, forró, piseiro e pagode, a festa comemorou seu 23º ano com uma edição especial.



O público, que lotou a Fazenda Sfrega, aproveitou as 10h de open bar ao som dos maiores nomes da música nacional, em um dos eventos mais disputados do período junino.