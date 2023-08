Fórum do Comércio debate inovação e transformação; confira programação

Mesa de abertura durante a execução do Hino Nacional . Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O auditório do Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, ficou lotado para o Fórum do Comércio 2023. O tema deste ano é ‘Inovar para Transformar’, o evento reúne nomes importantes do universo empresarial e discute a transformação digital das micro e pequenas empresas, a melhor gestão de talentos e a geração de negócios. São dois dias de palestras e oficinas, e o encerramento será nesta quinta-feira (31).



O Fórum é realizado pelo Sistema Fecomércio-BA e pelo Sebrae. A movimentação já estava intensa 2h antes da abertura, e a recepção ficou pequena para a quantidade de público. A organização do evento começou há cerca de um ano e a programação desta quinta-feira pode ser conferida abaixo, mas os ingressos já estão quase esgotados, por isso, os interessados precisam fazer o credenciamento no local.

O presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, destacou que a instituição completou 76 anos, em agosto, que tem 35 sindicatos filiados em Salvador e no interior do estado e afirmou que a meta é lutar por um ambiente de negócios mais favorável para quem deseja empreender.

“O Fórum do Comércio veio ao encontro da nossa missão, ofertando gratuitamente dois dias de conteúdos cuidadosamente pensado para atender as demandas do mercado, como transformação digital das micro e pequenas empresas, estímulo ao empreendedorismo feminino e diversidade nas organizações. São palestrantes escolhidos a dedo pelas equipes técnicas de curadoria”, afirmou.

Abertura do evento começou com vídeos institucionais apontando as belezas naturais, as vantagens e as potencialidades de investimentos em Salvador e no restante da Bahia. O superintendente do Sebrae-BA, Jorge Khoury, destacou a diversidade e a grandiosidade do estado, a importância dos colaboradores e do trabalho em equipe, disse que é preciso respeitar as diferenças regionais e lembrou de um episódio que vivenciou em Brasília (DF).

“Quando eu disse em Brasília que eu sou da Bahia me perguntaram. ‘A Bahia do acarajé e do abará?’. E eu respondi, ‘não, sou da Bahia do bode assado e do Surubim, porque minha região é outra’. Eu fiz essa brincadeira para dizer que o nosso estado é muito grande e diversificado”, contou, provocando uma gargalhada da plateia.

Ele completou. “Uma proposta [de negócio] bem elaborada é fundamental e precisa ouvir as características de cada região para trazer projetos ao gosto de nossos clientes para que os pequenos negócios possam ter a efetiva condição de poder trabalhar”, explicou.

Na plateia estavam empresários, empreendedores, representantes de sindicatos e de outras instituições, vereadores e secretários estaduais e municipais. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou da mesa de abertura e fez um discurso focado nas iniciativas desenvolvidas pelo Município para melhorar o ambiente de negócios na cidade, como a desburocratização de processos.

“Em 2020, nós tínhamos apenas 149 atividades consideradas de baixo risco, ou seja, que não precisavam de alvará e de licença para o seu funcionamento. E agora, ao regulamentar a Lei de Liberdade Econômica, vamos passar de 700. Conseguimos reduzir o tempo de abertura das empresas que era de 30 dias para 6h. Concedemos isenção da taxa de publicidade aos shoppings e deixamos de cobrar IPTU dos mezaninos, além de diversos investimentos públicos”, disse.

O prefeito destacou que o setor de Comércio e de Serviços representa 59% do Produto Interno Bruto (PIB) de Salvador e é responsável por quase 16% dos empregos formais da cidade. O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, destacou que é preciso alinhar o desenvolvimento econômico aos investimentos públicos e comentou sobre a mudança no Governo Federal.

“Todos os governos trazem seus programas e esses programas precisam se adaptar a realidade do país. Temos como princípio básico a segurança jurídica, a democracia e a livre empresa. Mantendo esse tripé básico as mudanças que se processam têm que ser para a melhor, porque são os reclamos de todos nós cidadãos. Sem empresa não existe emprego”, afirmou.

A palestra de abertura foi com a presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin e coordenadora da Câmara Brasileira das Mulheres Empreendedoras do Comércio da CNC, Janete Vaz, que contou como ela e uma amiga, duas jovens no mundo dos negócios, começaram, em 1980, uma empresa que se tornou um sucesso. O vice-governador Geraldo Jr (MDB) também participou da abertura.

Durante o evento, será lançado também o marketplace Clube Fecomércio Bahia e o novo website da Federação. A programação do Fórum conta com palestras e debates em torno de temas como inteligência artificial para os micros e pequenos negócios, ESG, inovação para o turismo, empreendedorismo feminino, transformação digital, liderança disruptiva, experiência do cliente e inclusão produtiva, dentre outros.

Confira a programação desta quinta-feira:

• 9h - Palestra: Liderança disruptiva: habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã - Sandro Magaldi;

• 10h15 - Vozes do empreendedorismo feminino - Alana Sales, Jussara Prado, Christina Korp, Juliana Aquino e Lílian Marins;

• 11h30 - Painel: Inteligência Artificial: Impactos na experiência do cliente- Rufo Paganini, Cláudia Vale e Raquel Macedo;

• 14h - Painel: Práticas ESG nos micros e pequenos negócios do comércio- Estevan Sartorelli, Paulo Henrique e Margot Azevedo;

• 15h30 - Painel: Inovação no Turismo - Sérgio Guerreiro, Marta Poggi e Ana Clévia Guerreiro;

• 17h - Cerimônia de outorga da medalha

• 17h45 – Palestra: Inovar para Transformar Vendendo mais e Melhor - Ricardo Rocha - Head de Plataforma Seller da LuizaLabs | Magalu

Oficinas e palestras das 10h às 12h:

• Do Básico ao Avançado: Inteligência Artificial para Empreendimentos do Setor de Moda”. Olívia Merquior

• Ficha técnica digital para precificação (SENAC-BA)

• Capture investimentos para seu negócio com um pitch (SENAC-BA)

• Vendendo pelo Linkedin (Alessandro Feijó)

Oficinas e palestras das 15h às 17h:

• "Big data” de acompanhamento de vendas com painéis interativos no Power BI. (SENAC-BA)

• Jornada do cliente para serviços e turismo - (Cláudia Vale, Laise Porto, Raquel Macedo e Diego Luz)

• Rotina financeira descomplicada (Jessiane Lima AJE-BA)