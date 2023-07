Fóruns debaterão logística, infraestrutura e transportes na Bahia

Serão abordados temas como a recuperação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e a construção da Ponte Salvador–Itaparica. Crédito: Divulgação/Émerson Allan

Foi lançado nesta sexta-feira (7) o 'Bahia Export', movimento estadual que irá promover fóruns mensais para estimular o diálogo e a inovação nos setores de logística, infraestrutura e transportes. No primeiro encontro, realizado remotamente, o presidente do conselho, Roberto Oliva, destacou alguns temas que serão constantemente abordados nos fóruns.



Entre eles, estão a recuperação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), a construção da Ponte Salvador–Itaparica, a diminuição de voos no aeroporto de Salvador e a deficiência da capacidade de instalação de energia, o que, segundo ele, gera um 'apagão ferroviário' no estado.

"Já fomos a maior capital do Nordeste e um dos quatro maiores PIBs do país. Precisamos recuperar o protagonismo da nossa região, e o 'Bahia Export' chega justamente para convocar todo o ecossistema ligado ao desenvolvimento do estado e impulsionar a recuperação do tempo perdido”, declarou Oliva.

A abertura teve grande adesão de autoridades do estado e da capital, a exemplo do diretor de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), Franklin Alves; do presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo e representante da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Eduardo Salles; e do ex-ministro da Previdência Social Waldeck Ornelas.

Participaram, ainda, representantes de grandes instituições, como Braskem, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faeb), Federação das Indústrias do Estado (Fieb), Companhia das Docas do Estado (Codeba), Marinha do Brasil, Associação Comercial da Bahia (ACB), PetroBahia e Tecon.

Segundo o secretário-executivo do movimento, Fausto Franco, os fóruns acontecerão a cada mês, com uma pauta específica, e, até o fim do ano, será realizado um evento presencial, a fim de promover conexões e trocas de experiências e de ideias.