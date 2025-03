VIOLÊNCIA

Foto tirada em área rival teria motivado morte de entregador; veja outros casos

Se confirmada a motivação, esse será o segundo caso registrado por esse motivo na Bahia em 2025

Larissa Almeida

Publicado em 25 de março de 2025 às 06:00

Augusto Borges Crédito: Reprodução

A morte do entregador Augusto Borges, de 28 anos, que foi morto e esquartejado no Vale do Canela, no último sábado (22), pode ter sido causada por traficantes que teriam o abordado e encontrado fotos do jovem em um bairro rival. Se confirmada a motivação, o caso se somará ao de outras sete pessoas que perderam a vida no último ano por causa de fotos ou por sinais feitos em áreas dominadas pelo tráfico na Bahia. >

Segundo Natália, a irmã de Augusto, ele era morador do Nordeste de Amaralina e tinha ido até a praia da Gamboa, capturado fotos e gravado vídeos no local dias antes da morte. Uma vez que os criminosos tiveram acesso ao celular do rapaz, a principal suspeita do crime é esta. “Provavelmente acharam que meu irmão era desse bairro, que se envolve em algo do tipo”, especulou Natália em entrevista à TV Bahia. >

Neste ano, o jovem Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos, foi assassinado a tiros no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, no dia 6 de janeiro. O crime ocorreu após o jovem publicar uma foto nas redes sociais, onde teria feito um gesto associado a uma facção criminosa que atua no município. >

Os gestos que passaram a fazer parte dos critérios para matar, por parte do tribunal do crime, são diversos: vão desde pose descontraída numa foto até um corte de cabelo ou uma sobrancelha mais estilosa. A recorrência de vidas perdidas por desvio da conduta instituída pelo crime ocasionou seis mortes só em 2024. Relembre: >

3 de janeiro de 2024 >

O ambulante Allisson Cerqueira Nascimento, 18 anos, foi agredido até a morte por um grupo de homens na cidade de Saubara, no Recôncavo Baiano. Apesar de não ter ligação com o crime, ele foi assassinado porque usava uma camisa com o desenho do Mickey, supostamente vinculada à facção conhecida como ‘A Tropa’. Traficantes do BDM são suspeitos pelo crime. >

23 de fevereiro de 2024 >

Um casal foi morto dentro da própria casa e na frente dos filhos no bairro de Massaranduba, na capital. Identificados como Lorena Rabelo dos Santos, 26 anos, e Everton Silva de Araújo, os dois viraram alvos do CV após Lorena fazer uma live onde saudava integrantes do BDM e provocava os rivais. Na live, que teria acontecido semanas antes, integrantes do CV chegaram a avisar que todos seriam mortos. Os suspeitos usaram uma escada para invadir o prédio ondes as vítimas moravam. >

9 de abril de 2024 >

Uma mulher acabou morta a tiros na Rua Neide Gama, no bairro do Engenho Velho da Federação. A vítima teria sido abordada por traficantes do CV no local que examinaram seu aparelho telefônico e encontraram vídeos em que ela faz um sinal em referência ao BDM. Depois, foi encontrada morta com dezenas de tiros na cabeça. Na ocasião, o bairro registrava confrontos entre as facções. >

7 de abril de 2024 >

Músicos do Malê Debalê, Daniel Natividade, de 24 anos, e Gustavo Natividade, de 15 anos, foram mortos a tiros em um ataque do CV após posarem para foto onde faziam o número 3. Os dois não tinham vinculação com o crime, mas foram associados ao BDM, que tem o número como símbolo utilizado em pichações e saudações. Os irmãos foram perseguidos e executados. Duas pessoas também foram feridas.>