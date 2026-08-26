Fotógrafo morre após se ferir ao tentar separar briga em jogo de futebol na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:33
O fotógrafo Ricardo Sena Santos, de 37 anos, morreu após ficar ferido ao tentar separar uma briga durante uma partida de futebol amador entre os times de Serra Preta e Feira de Santana. A morte foi confirmada na segunda-feira (24).
Ricardo estava internado há 15 dias no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. A suspeita é de que ele tenha sofrido um tromboembolismo pulmonar.
Formado em Cinema e Audiovisual e em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o fotógrafo também atuou como colaborador da Prefeitura de Serra Preta. Em nota, a administração municipal lamentou a morte do profissional.
“Ricardo foi um grande defensor da cultura, do audiovisual e da fotografia em nossa terra. Por meio do seu olhar e do seu trabalho, contribuiu para registrar momentos, histórias e a identidade do nosso povo, deixando sua contribuição para a memória de Serra Preta”, afirmou a prefeitura.
Briga
A confusão aconteceu no dia 9 de agosto, durante uma partida realizada no Estádio Zelitão, no distrito do Bravo, em Serra Preta, onde Ricardo morava.
Segundo informações apuradas à época, ele tentava conter uma briga quando caiu e sofreu uma fratura na perna. O fotógrafo trabalhava no evento no momento do incidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Nota da Prefeitura de Serra Preta
"A Prefeitura de Serra Preta manifesta profundo pesar pelo falecimento do repórter fotográfico Ricardo Sena, ex-colaborador da nossa gestão.
Ricardo foi um grande defensor da cultura, do audiovisual e da fotografia em nossa terra. Por meio do seu olhar e do seu trabalho, contribuiu para registrar momentos, histórias e a identidade do nosso povo, deixando sua contribuição para a memória de Serra Preta.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Serra Preta se solidariza com familiares, amigos e todos que conviveram com Ricardo Sena, desejando força e conforto diante desta irreparável perda."