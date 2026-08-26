LUTO

Fotógrafo morre após se ferir ao tentar separar briga em jogo de futebol na Bahia

Ricardo Sena Santos morreu após ficar 15 dias internado

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:33

Ricardo Sena Crédito: Reprodução

O fotógrafo Ricardo Sena Santos, de 37 anos, morreu após ficar ferido ao tentar separar uma briga durante uma partida de futebol amador entre os times de Serra Preta e Feira de Santana. A morte foi confirmada na segunda-feira (24).

Ricardo estava internado há 15 dias no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. A suspeita é de que ele tenha sofrido um tromboembolismo pulmonar.

Formado em Cinema e Audiovisual e em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o fotógrafo também atuou como colaborador da Prefeitura de Serra Preta. Em nota, a administração municipal lamentou a morte do profissional.

“Ricardo foi um grande defensor da cultura, do audiovisual e da fotografia em nossa terra. Por meio do seu olhar e do seu trabalho, contribuiu para registrar momentos, histórias e a identidade do nosso povo, deixando sua contribuição para a memória de Serra Preta”, afirmou a prefeitura.

Briga

A confusão aconteceu no dia 9 de agosto, durante uma partida realizada no Estádio Zelitão, no distrito do Bravo, em Serra Preta, onde Ricardo morava.

Segundo informações apuradas à época, ele tentava conter uma briga quando caiu e sofreu uma fratura na perna. O fotógrafo trabalhava no evento no momento do incidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Nota da Prefeitura de Serra Preta

"A Prefeitura de Serra Preta manifesta profundo pesar pelo falecimento do repórter fotográfico Ricardo Sena, ex-colaborador da nossa gestão.

Ricardo foi um grande defensor da cultura, do audiovisual e da fotografia em nossa terra. Por meio do seu olhar e do seu trabalho, contribuiu para registrar momentos, histórias e a identidade do nosso povo, deixando sua contribuição para a memória de Serra Preta.