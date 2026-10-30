JUSTIÇA

Frango assado de domingo é alvo de investigação após denúncia sobre ratos, baratas e água suspeita

MP-BA apura possíveis irregularidades no preparo e na conservação dos alimentos vendidos em Salvador

Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:00

Frango assado de domingo é alvo de investigação após denúncia sobre ratos, baratas e água suspeita Crédito: Freepik

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento preparatório para investigar as condições sanitárias de um estabelecimento que comercializa frango assado e outros alimentos grelhados no no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A apuração foi aberta pela 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor após uma denúncia apresentada por um morador. A portaria foi editada na última quinta-feira (29) publicada no Diário Oficial da Justiça, na edição referente à próxima terça-feira (3).

De acordo com a portaria, o estabelecimento vende frango assado aos domingos pela manhã, em uma barraca localizada em frente a um conjunto habitacional. O atendimento também seria realizado por encomendas e delivery. No entanto, a denúncia recebida pelo MP aponta possíveis irregularidades no preparo e na conservação dos alimentos. Uma delas seria a utilização da cozinha de uma unidade residencial para manipular e higienizar os produtos, sem as condições higiênico-sanitárias exigidas para uma atividade comercial.

O relato também menciona o possível uso de água de um reservatório do condomínio no preparo dos alimentos. Segundo o denunciante, o reservatório apresentaria resíduos escuros após a aplicação de um produto vedante. Além disso, as grelhas utilizadas no estabelecimento seriam lavadas sobre a laje do próprio reservatório.

Outro ponto levantado diz respeito ao armazenamento dos utensílios utilizados na atividade comercial. Ainda de acordo com a denúncia, eles seriam guardados em uma área comum, sob a escada do prédio, onde haveria relatos da presença de ratos e baratas.

O promotor de Justiça Saulo Murilo de Oliveira Mattos determinou que o responsável pelo estabelecimento seja notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias úteis. Entre as informações solicitadas estão a identificação completa do responsável pela atividade, eventual inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a existência de licença ou autorização sanitária para preparar e comercializar os alimentos. O MP-BA também quer saber onde os produtos são armazenados, manipulados e preparados, além da origem da água utilizada.