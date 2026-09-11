OPERAÇÃO

Fraude causa prejuízo milionário a rede de supermercados no interior da Bahia

Caso ocorreu em Euclides da Cunha, no nordeste baiano

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:01

Operação Caixa Vazio Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil investiga fraudes responsáveis por causar prejuízo milionário a uma rede de supermercados do município de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A operação, deflagrada na quarta-feira (9), resultou no bloqueio judicial de bens imóveis e ativos financeiros, além da apreensão de veículos, armas de fogo, munições, itens de luxo, celulares e R$ 289.352,00 em espécie.

De acordo com a polícia, durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de busca e apreensão com sequestro de veículos.

Foram apreendidos dois carros, uma motocicleta, uma pistola calibre 9 mm, 340 munições, uma espingarda calibre 12 com 110 cartuchos, dois aparelhos celulares, notas promissórias, cheques, um caderno de anotações, oito relógios de diversas marcas, 11 óculos esportivos de diferentes marcas e outros materiais de interesse para a investigação.

Além das apreensões, foram expedidas ordens judiciais para o sequestro de quatro imóveis localizados no município de Euclides da Cunha, pertencentes ao investigado, de 45 anos, cujos valores de mercado, somados, alcançam aproximadamente R$ 530 mil. Também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros em contas investigadas, até o limite de R$ 5.756.537,30.

O investigado foi conduzido à Delegacia Territorial (DT/Euclides da Cunha), onde foi interrogado e, após os procedimentos legais cabíveis, responderá ao inquérito em liberdade.

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