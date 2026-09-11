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Fraude causa prejuízo milionário a rede de supermercados no interior da Bahia

Caso ocorreu em Euclides da Cunha, no nordeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:01

Operação Caixa Vazio
Operação Caixa Vazio Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil investiga fraudes responsáveis por causar prejuízo milionário a uma rede de supermercados do município de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A operação, deflagrada na quarta-feira (9), resultou no bloqueio judicial de bens imóveis e ativos financeiros, além da apreensão de veículos, armas de fogo, munições, itens de luxo, celulares e R$ 289.352,00 em espécie.

De acordo com a polícia, durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de busca e apreensão com sequestro de veículos.

Foram apreendidos dois carros, uma motocicleta, uma pistola calibre 9 mm, 340 munições, uma espingarda calibre 12 com 110 cartuchos, dois aparelhos celulares, notas promissórias, cheques, um caderno de anotações, oito relógios de diversas marcas, 11 óculos esportivos de diferentes marcas e outros materiais de interesse para a investigação.

Além das apreensões, foram expedidas ordens judiciais para o sequestro de quatro imóveis localizados no município de Euclides da Cunha, pertencentes ao investigado, de 45 anos, cujos valores de mercado, somados, alcançam aproximadamente R$ 530 mil. Também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros em contas investigadas, até o limite de R$ 5.756.537,30.

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O investigado foi conduzido à Delegacia Territorial (DT/Euclides da Cunha), onde foi interrogado e, após os procedimentos legais cabíveis, responderá ao inquérito em liberdade.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Operação Caixa Vazio foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio de equipes da Delegacia Territorial (DT), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Conselheiro), do Núcleo de Inteligência (NI) e do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), vinculados à 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (25ª COORPIN/Euclides da Cunha).

Tags:

Bahia Supermercados

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