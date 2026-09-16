TEMPO

Frente fria avança e muda o tempo no Extremo Sul da Bahia; veja previsão

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emite alerta de Estado de Atenção

Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:49

Inema emite alerta para região da Bahia Crédito: Shutterstock

A Sala de Situação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu, na tarde desta quarta-feira (16), um alerta de Estado de Atenção para áreas do Extremo Sul da Bahia. O aviso é válido pelas próximas 24 horas.

De acordo com o comunicado, a passagem de uma frente fria pelo Sudeste do país deve influenciar as condições do tempo na região, com previsão de pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade e possibilidade de alagamentos pontuais.

A previsão indica aumento das instabilidades no Extremo Sul e no Sudoeste baiano entre esta quarta-feira (16) e quinta-feira (17). No Extremo Sul, a cidade de Teixeira de Freitas deve registrar chuva e temperaturas entre 20°C e 30°C nesta quarta. Para amanhã, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 25°C, com possibilidade de intensificação das chuvas à medida que a frente fria avança.

Em Eunápolis, também no Extremo Sul, os termômetros devem variar entre 16°C e 33°C nesta quarta-feira. Na quinta, a previsão indica temperaturas entre 21°C e 27°C, representando uma mudança em relação ao tempo mais quente e estável observado em grande parte do interior baiano.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Enquanto o Extremo Sul e o Sudoeste podem registrar aumento das chuvas, outras regiões permanecem com tempo firme. No Oeste e na região do São Francisco, a previsão aponta temperaturas elevadas e baixos índices de umidade, com máximas entre 37°C e 40°C nesta quarta-feira. Em Ibotirama, a temperatura pode chegar aos 40°C.

O Estado de Atenção é adotado para regiões que apresentaram chuvas frequentes ou que têm previsão de precipitações com potencial para provocar alagamentos em áreas urbanas e pequenos transtornos durante o período de validade do boletim.

Orientações à população

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também deve ser evitado o estacionamento de veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência de tempestades.