CHUVA FORTE

Frente fria avança em direção à Bahia e vai provocar temporais com raios; veja a rota

Fenômeno deve alcançar o sul baiano neste domingo (8) e permanecer próximo ao litoral do estado até quarta-feira (11)

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:23

Frente fria avança em direção à Bahia e pode provocar temporais com raios; veja a rota do sistema Crédito: Climatempo

Uma forte frente fria avança pelo Brasil e deve chegar ao sul da Bahia neste domingo (8), aumentando o risco de pancadas de chuva, raios e temporais em parte do estado. Segundo a previsão da Climatempo, o sistema tem características atípicas para novembro e deve permanecer próximo ao litoral baiano entre segunda (9) e quarta-feira (11), favorecendo a formação de áreas de instabilidade.

O fenômeno é acompanhado por uma intensa massa de ar frio de origem polar, que avança pelo interior do país. O encontro desse ar frio com as temperaturas elevadas que predominam em várias regiões brasileiras provoca um contraste térmico, condição que favorece a formação de nuvens carregadas e tempestades.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na Bahia, a previsão para este domingo indica pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios, no Centro, Oeste e Sul do estado. Apesar da mudança no tempo, o calor deve continuar intenso no interior nordestino, com temperaturas entre 36°C e 41°C.

A partir de segunda-feira (9), a frente fria deve permanecer próxima ao litoral da Bahia e estimular áreas de chuva em diferentes pontos do Nordeste, além de continuar influenciando regiões do Sudeste e do Centro-Oeste.

De acordo com a Climatempo, o sistema apresenta características pouco comuns para novembro. A massa de ar polar tem intensidade elevada para esta época do ano e deve avançar pelo interior do Sudeste, alcançar áreas do Centro-Oeste e chegar até a Bahia e partes da Região Norte.

O contraste entre o ar frio e o ar quente, combinado com a umidade presente na atmosfera, aumenta o potencial para temporais, rajadas fortes de vento e ocorrência isolada de granizo em algumas regiões do país.

Veja a rota da frente fria

O sistema começou a avançar pelo Sul do Brasil no sábado (7), seguindo em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste.

Neste domingo (8), a frente fria avança pelos demais estados do Sudeste e do Centro-Oeste. À noite, deve alcançar áreas do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, além do Distrito Federal e do norte de Mato Grosso, aproximando-se do sul da Bahia.