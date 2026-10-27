TEMPORAL

Frente fria avança pela Bahia e aumenta risco de chuva forte com alagamentos em Salvador

Capital e Recôncavo Baiano exigem atenção na quarta-feira (28) e quinta-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:09

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A passagem de uma frente fria deve intensificar as chuvas na Bahia ao longo desta semana. A instabilidade avança pelo centro-norte do estado em direção ao Sertão, enquanto Salvador e o Recôncavo Baiano exigem atenção especial na quarta-feira (28) e na quinta-feira (29), devido ao risco de chuva forte e alagamentos. A previsão é do Climatempo.

Nesta terça-feira (27), parte do interior baiano está sob alerta de perigo para temporais. A previsão indica possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento em torno de 85 km/h, que podem ser ainda mais intensas em pontos isolados. Em outras áreas, há risco de temporais, com ventos em torno de 70 km/h.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

As condições podem provocar alagamentos, dificultar o trânsito e causar queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente nos locais atingidos pelas pancadas mais intensas.

Chuva avança pelo interior da Bahia

Depois de atingir o litoral sul, o oeste e áreas próximas à divisa com Minas Gerais no início da semana, a instabilidade avança pelo centro-norte baiano nesta terça-feira. O movimento amplia as áreas sujeitas à chuva, mas a intensidade das precipitações deve variar conforme a região.

Os temporais podem ocorrer de forma localizada, com impactos mais expressivos nos municípios atingidos pelas pancadas mais fortes.

Entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29), as condições devem favorecer o aumento da intensidade da chuva em Salvador e no Recôncavo Baiano. A faixa que se estende em direção a Ilhéus e Una também merece atenção, especialmente a partir de quarta-feira.

O risco de alagamentos aumenta durante os períodos de chuva intensa. Em áreas urbanas, o acúmulo de água nas vias pode prejudicar o trânsito e os deslocamentos, sobretudo em locais com problemas de drenagem.

A frente fria pode permanecer próxima ao Recôncavo na quinta-feira, favorecendo a continuidade das precipitações. No entanto, as projeções apresentam diferenças quanto ao posicionamento e à velocidade de deslocamento do sistema, o que exige acompanhamento das atualizações meteorológicas.