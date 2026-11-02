TEMPORAL

Frente fria avança pelo país e deve provocar chuva forte na Bahia; confira a previsão

Sistema deve chegar ao sul da Bahia na sexta-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:31

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma nova frente fria ao Brasil deve aumentar as condições para chuva forte em áreas da Bahia a partir de sexta-feira (6). De acordo com a Climatempo, o sistema avança pelo país ao longo da semana e deve alcançar o sul do estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva também no oeste baiano.

A previsão indica que, no sábado (7), a presença da frente fria no litoral sul da Bahia deve estimular a formação de áreas de instabilidade pelo interior do Nordeste. Com isso, regiões do interior baiano podem registrar chuva e temporais.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A primeira semana de novembro começa com tendência de aquecimento no centro-sul do Brasil, apesar da previsão de pancadas de chuva em praticamente todo o país. Segundo a Climatempo, o calor e a grande disponibilidade de umidade favorecem a ocorrência de chuva, principalmente durante a tarde e à noite.

Uma massa de ar frio de origem polar que atua sobre o oceano passa pela costa das regiões Sul e Sudeste no início da semana. O sistema deve se afastar rapidamente, permitindo a elevação das temperaturas até quarta-feira (4).

Frente fria e ciclone extratropical

Entre os dias 3 e 4 de novembro, uma área de baixa pressão deve se intensificar entre o Paraguai, a Argentina e o Sul do Brasil. A partir desse sistema, uma nova frente fria e um ciclone extratropical devem se formar entre quarta (4) e quinta-feira (5), próximo ao litoral de Santa Catarina.

Na quinta-feira (5), a frente fria avança em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, aumentando as condições para pancadas fortes de chuva nessas regiões. Na sexta-feira (6), o sistema alcança o Espírito Santo, o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia. A previsão também aponta possibilidade de chuva no oeste baiano, em Goiás, Tocantins, no Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso.

Já no sábado (7), além da Bahia, áreas do Tocantins, do Pará e do interior do Nordeste também podem registrar instabilidades. Enquanto isso, a presença do ar frio deve reduzir as condições para chuva em áreas do Sul, do Sudeste e de Mato Grosso do Sul, mantendo as temperaturas mais amenas.

Onde há risco de temporais?

A Climatempo também chama atenção para a possibilidade de temporais em diferentes regiões do país ao longo da semana. Na segunda-feira (2), o maior risco está em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na terça (3) e na quarta-feira (4), a atenção se volta para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na quinta (5), as condições para pancadas fortes aumentam nos estados do Sudeste e do Centro-Oeste.