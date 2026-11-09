Frente fria avança sobre a Bahia e deve provocar chuva e trovoadas; veja áreas afetadas

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Esther Morais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:00
A passagem de uma frente fria pelo Brasil provoca mudanças no tempo e aumenta as condições para chuva na Bahia nesta segunda-feira (9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade deve atingir principalmente o oeste, centro, sul e litoral do estado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.
O sistema começou a avançar pelo Sul do país durante o fim de semana e, na sequência, deslocou as áreas de instabilidade em direção ao Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Nesta segunda, a chuva ganha força no interior nordestino, especialmente na Bahia, no sul do Piauí e no Maranhão.
O que fazer durante o temporal?
Na Bahia, a previsão indica tempo fechado e ocorrência de chuva com trovoadas em diferentes regiões. A mudança nas condições meteorológicas está associada à passagem da frente fria e à entrada de uma massa de ar frio no Centro-Sul do Brasil.
Apesar do aumento da instabilidade, o calor continua em parte do Nordeste. Segundo o Inmet, as temperaturas podem superar os 40°C no interior da região. Na faixa leste nordestina, por outro lado, a previsão é de tempo predominantemente ensolarado.
Além da Bahia, a frente fria provoca chuva e trovoadas no sul do Maranhão e do Piauí. No Centro-Oeste, as instabilidades ficam mais concentradas no norte e leste da região, com previsão de chuva no leste de Mato Grosso, no centro e norte de Goiás e no Distrito Federal.
No Sudeste, a massa de ar frio reduz as temperaturas em São Paulo e no Triângulo Mineiro, enquanto a chuva se concentra no centro e norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Já na Região Sul, o tempo fica mais estável, mas as temperaturas continuam baixas, com possibilidade de geada em áreas de maior altitude do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.