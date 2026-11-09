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Frente fria avança sobre a Bahia e deve provocar chuva e trovoadas; veja áreas afetadas

Mudança no tempo ocorre após passagem de sistema pelo Centro-Sul do país

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:00

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A passagem de uma frente fria pelo Brasil provoca mudanças no tempo e aumenta as condições para chuva na Bahia nesta segunda-feira (9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade deve atingir principalmente o oeste, centro, sul e litoral do estado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

O sistema começou a avançar pelo Sul do país durante o fim de semana e, na sequência, deslocou as áreas de instabilidade em direção ao Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Nesta segunda, a chuva ganha força no interior nordestino, especialmente na Bahia, no sul do Piauí e no Maranhão.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Na Bahia, a previsão indica tempo fechado e ocorrência de chuva com trovoadas em diferentes regiões. A mudança nas condições meteorológicas está associada à passagem da frente fria e à entrada de uma massa de ar frio no Centro-Sul do Brasil.

Apesar do aumento da instabilidade, o calor continua em parte do Nordeste. Segundo o Inmet, as temperaturas podem superar os 40°C no interior da região. Na faixa leste nordestina, por outro lado, a previsão é de tempo predominantemente ensolarado.

Além da Bahia, a frente fria provoca chuva e trovoadas no sul do Maranhão e do Piauí. No Centro-Oeste, as instabilidades ficam mais concentradas no norte e leste da região, com previsão de chuva no leste de Mato Grosso, no centro e norte de Goiás e no Distrito Federal.

No Sudeste, a massa de ar frio reduz as temperaturas em São Paulo e no Triângulo Mineiro, enquanto a chuva se concentra no centro e norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Já na Região Sul, o tempo fica mais estável, mas as temperaturas continuam baixas, com possibilidade de geada em áreas de maior altitude do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

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