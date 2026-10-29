TEMPORAL

Frente fria: Inmet emite novo alerta de chuva para Salvador e mais 120 cidades da Bahia

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia e risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:27

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em Salvador e outros 120 municípios baianos. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (29) e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia.

Segundo o órgão, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas vulneráveis. As regiões afetadas são o Centro-Sul, o Sul, a Região Metropolitana de Salvador e o Centro-Norte da Bahia.

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O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo, observar possíveis alterações em encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja a lista de cidades sob alerta

O aviso abrange os seguintes municípios:

Aiquara, Almadina, Amargosa, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Apuarema, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Brejões, Buerarema, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cairu, Camaçari, Camamu, Canavieiras, Candeias, Castro Alves, Catu, Coaraci, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Cravolândia, Cruz das Almas, Dias d'Ávila, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Feira de Santana, Gandu, Gongogi, Governador Mangabeira, Iaçu, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiúna, Ilhéus, Ipecaetá, Ipiaú, Ipirá, Irajuba, Itabuna, Itacaré, Itagibá, Itajuípe, Itamari, Itaparica, Itapé, Itapitanga, Itaquara, Itatim, Ituberá e Jaguaquara.



Jaguaripe, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna, Jussari, Laje, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Maraú, Mata de São João, Milagres, Muniz Ferreira, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Nova Itarana, Piraí do Norte, Pojuca, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São José da Vitória, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara, Serra Preta, Simões Filho, Taperoá, Teodoro Sampaio e Teolândia.

Terra Nova, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Una, Uruçuca, Valença, Varzedo, Vera Cruz e Wenceslau Guimarães.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Chuvas causam estragos na Bahia

As fortes chuvas já provocaram estragos em diferentes regiões do estado. Na quarta-feira (28), 11 municípios decretaram situação de emergência, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Foram registrados alagamentos, desabamentos e veículos arrastados pela correnteza.

Em Salvador, um imóvel residencial desabou parcialmente no bairro da Federação. Não houve registro de feridos, e a área foi isolada. A Defesa Civil municipal contabilizou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas, incluindo ameaças de deslizamento, alagamentos e desabamentos.

Em Queimadas, no nordeste baiano, cinco pessoas foram resgatadas após uma ambulância ser arrastada pela correnteza de um riacho. Moradores ajudaram no resgate com uma corrente humana e cordas.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) registrou quatro ocorrências em rodovias estaduais. Três trechos tiveram o tráfego restabelecido, incluindo acessos em Macaúbas e Serra Preta e a passagem pela ponte sobre o Rio do Peixe, na BA-120, entre Santaluz e Queimadas.

Já a passagem molhada da BA-413, entre Queimadas e o distrito de Riacho da Onça, permanece totalmente interditada após a estrutura ceder em decorrência das chuvas.