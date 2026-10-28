Frente fria provoca chuvas fortes e coloca Salvador e mais 115 cidades em alerta na Bahia; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:13
Salvador e outros 115 municípios baianos estão sob alerta de perigo potencial para acumulado de chuva até as 23h59 desta quinta-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.
A atuação de uma frente fria vinda da região Sul do Brasil mantém o tempo instável na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta quarta-feira (28), o céu fica nublado, com chuvas moderadas, por vezes fortes, e rajadas de vento a qualquer hora do dia.
O maior acumulado de chuva registrado nesta quarta-feira foi de 48,8 milímetros na estação Praia do Flamengo - Parque das Dunas. A temperatura máxima chegou a 26,4°C no mesmo local, enquanto a maior rajada de vento, de 42,8 km/h, foi registrada na estação Barra - Vila Naval.
Frente fria vai provocar chuvas fortes em Salvador nesta semana; confira previsão do tempo
Na quinta-feira (29), os resquícios da frente fria devem provocar chuvas fracas, por vezes moderadas. Durante a tarde, podem ocorrer aberturas de sol, favorecidas por uma massa de ar quente e seca. Já na sexta-feira (30), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e pouca chance de chuva.
O alerta abrange municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Centro Sul, Sul e Centro Norte Baiano. O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo, observar alterações em encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante condições adversas. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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