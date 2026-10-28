TEMPO CHUVOSO

Frente fria provoca chuvas fortes e coloca Salvador e mais 115 cidades em alerta na Bahia; veja lista

Aviso do Inmet prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia e risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:13

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador e outros 115 municípios baianos estão sob alerta de perigo potencial para acumulado de chuva até as 23h59 desta quinta-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

A atuação de uma frente fria vinda da região Sul do Brasil mantém o tempo instável na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta quarta-feira (28), o céu fica nublado, com chuvas moderadas, por vezes fortes, e rajadas de vento a qualquer hora do dia.

O maior acumulado de chuva registrado nesta quarta-feira foi de 48,8 milímetros na estação Praia do Flamengo - Parque das Dunas. A temperatura máxima chegou a 26,4°C no mesmo local, enquanto a maior rajada de vento, de 42,8 km/h, foi registrada na estação Barra - Vila Naval.

Frente fria vai provocar chuvas fortes em Salvador nesta semana; confira previsão do tempo 1 de 7

Na quinta-feira (29), os resquícios da frente fria devem provocar chuvas fracas, por vezes moderadas. Durante a tarde, podem ocorrer aberturas de sol, favorecidas por uma massa de ar quente e seca. Já na sexta-feira (30), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e pouca chance de chuva.

O alerta abrange municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Centro Sul, Sul e Centro Norte Baiano. O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo, observar alterações em encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante condições adversas. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja a lista de municípios em alerta:

Aiquara

Almadina

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Apuarema

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Belmonte

Brejões

Buerarema

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Canavieiras

Candeias

Castro Alves

Catu

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Coração de Maria

Cravolândia

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Feira de Santana

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Iaçu

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapitanga

Ibirataia

Igrapiúna

Ilhéus

Ipecaetá

Ipiaú

Ipirá

Irajuba

Itabuna

Itacaré

Itagibá

Itajuípe

Itamari

Itaparica

Itapé

Itapitanga

Itaquara

Itatim

Ituberá

Jaguaquara

Jaguaripe

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

Jussari

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Milagres

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Itarana

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Serra Preta

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Una

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz