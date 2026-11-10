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Frente fria provoca chuvas fracas a moderadas em 71 cidades baianas até sexta (13); veja lista

Aviso de perigo potencial segue até sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:56

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva para 71 municípios da Bahia. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou nesta terça-feira (10), à 0h01, e segue até as 23h59 de sexta-feira (13).

O alerta ocorre em meio à previsão de avanço de uma frente fria sobre o estado. De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos de terra em cidades que possuem áreas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O aviso abrange municípios das regiões Sul Baiano, Metropolitana de Salvador e Centro-Sul Baiano. Entre as cidades incluídas estão Salvador, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Valença, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Cachoeira.

O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo, observe possíveis alterações em encostas e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.

Em caso de emergência, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

As cidades em alerta são: Alcobaça, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Barro Preto, Belmonte, Buerarema, Cachoeira, Cairu, Camacan, Camamu, Canavieiras, Caravelas, Dom Macedo Costa, Eunápolis, Gandu, Gongogi, Guaratinga, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ibirapuã, Igrapiúna, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagimirim, Itajuípe, Itamaraju, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapitanga, Ituberá, Jaguaripe, Jussari, Laje, Maragogipe, Maraú, Mascote, Mucuri, Muniz Ferreira, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Viçosa, Pau Brasil, Piraí do Norte, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Tancredo Neves, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São José da Vitória, São Miguel das Matas, Saubara, Taperoá, Teixeira de Freitas, Teolândia, Ubaitaba, Una, Uruçuca, Valença, Varzedo, Vera Cruz, Vereda e Wenceslau Guimarães.

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