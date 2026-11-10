TEMPO CHUVOSO

Frente fria provoca chuvas fracas a moderadas em 71 cidades baianas até sexta (13); veja lista

Aviso de perigo potencial segue até sexta-feira (13)

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:56

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva para 71 municípios da Bahia. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou nesta terça-feira (10), à 0h01, e segue até as 23h59 de sexta-feira (13).

O alerta ocorre em meio à previsão de avanço de uma frente fria sobre o estado. De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos de terra em cidades que possuem áreas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O aviso abrange municípios das regiões Sul Baiano, Metropolitana de Salvador e Centro-Sul Baiano. Entre as cidades incluídas estão Salvador, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Valença, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Cachoeira.

O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo, observe possíveis alterações em encostas e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.

Em caso de emergência, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.