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Frente fria vai provocar nebulosidade e pancadas de chuva na Bahia; veja previsão

Sistema deve chegar ao estado entre domingo (6) e segunda-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:57

Frente fria avança e vai provocar nebulosidade e pancadas de chuva na Bahia; veja previsão
Frente fria avança e vai provocar nebulosidade e pancadas de chuva na Bahia; veja previsão Crédito: Shutterstock

Uma grande frente fria que avança pelo Brasil deve mudar o tempo em parte da Bahia durante o feriadão da Independência. Segundo previsão da Climatempo, o sistema deve alcançar o litoral baiano entre domingo (6) e segunda-feira (7), provocando aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em algumas regiões do estado.

A frente fria começa a atuar sobre o Sudeste e o Centro-Oeste durante o fim de semana, entre sábado (5) e domingo (6), acompanhada por uma massa de ar frio de origem polar. No Nordeste, no entanto, o calor e o tempo seco devem continuar predominando na maior parte da região.

Veja cidades da Bahia que terão feriadão em setembro

Brotas de Macaúbas, na Bahia por Reprodução
Boa Nova, na Bahia por Reprodução
Caculé, na Bahia por Reprodução
Cipó, na Bahia por Reprodução
Conde, na Bahia por Divulgação
Ibitiara, na Bahia por Reprodução
Igaporã, na Bahia por Reprodução
Iraquara, na Bahia por Reprodução
Itaparica, na Bahia por Divulgação
Itaquara, na Bahia por Reprodução
Jacaraci, na Bahia por Reprodução
Juazeiro, na Bahia por Reprodução
Morro do Chapéu, na Bahia por Reprodução
Oliveira dos Brejinhos, na Bahia por Reprodução/Youtube
Palmas de Monte Alto, na Bahia por Reprodução
Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Potiraguá, na Bahia por Reprodução
Presidente Dutra, na Bahia por Reprodução
Rio Real, na Bahia por Reproducão
Santa Maria da Vitória, na Bahia por Reprodução
Saúde, na Bahia por Divulgação
Teodoro Sampaio, na Bahia por Reprodução
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Brotas de Macaúbas, na Bahia por Reprodução

Na Bahia, os efeitos do sistema devem ser sentidos principalmente no Sul e Sudoeste do estado. A chegada da frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva em áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Durante o feriado de 7 de Setembro, a previsão indica possibilidade de chuva no extremo oeste da Bahia, na região de Vitória da Conquista e em Porto Seguro. Apesar da mudança em algumas áreas, grande parte do estado deve continuar com sol e temperaturas elevadas ao longo do feriadão.

Frente fria avança pelo país

Antes de chegar à Bahia, o sistema deve provocar chuva e queda nas temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, há previsão de chuva frequente e temperaturas mais baixas durante o fim de semana prolongado.

A massa de ar frio também deve avançar pelo Centro-Oeste, reduzindo o calor em Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso.

No Nordeste, porém, a previsão é de predomínio de sol e calor, com a influência mais significativa da frente fria concentrada no Sul e Sudoeste baiano.

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Frio

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