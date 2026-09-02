FERIADÃO

Frente fria vai provocar nebulosidade e pancadas de chuva na Bahia; veja previsão

Sistema deve chegar ao estado entre domingo (6) e segunda-feira (7)

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:57

Frente fria avança e vai provocar nebulosidade e pancadas de chuva na Bahia; veja previsão Crédito: Shutterstock

Uma grande frente fria que avança pelo Brasil deve mudar o tempo em parte da Bahia durante o feriadão da Independência. Segundo previsão da Climatempo, o sistema deve alcançar o litoral baiano entre domingo (6) e segunda-feira (7), provocando aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em algumas regiões do estado.

A frente fria começa a atuar sobre o Sudeste e o Centro-Oeste durante o fim de semana, entre sábado (5) e domingo (6), acompanhada por uma massa de ar frio de origem polar. No Nordeste, no entanto, o calor e o tempo seco devem continuar predominando na maior parte da região.

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Na Bahia, os efeitos do sistema devem ser sentidos principalmente no Sul e Sudoeste do estado. A chegada da frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva em áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Durante o feriado de 7 de Setembro, a previsão indica possibilidade de chuva no extremo oeste da Bahia, na região de Vitória da Conquista e em Porto Seguro. Apesar da mudança em algumas áreas, grande parte do estado deve continuar com sol e temperaturas elevadas ao longo do feriadão.

Frente fria avança pelo país

Antes de chegar à Bahia, o sistema deve provocar chuva e queda nas temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, há previsão de chuva frequente e temperaturas mais baixas durante o fim de semana prolongado.

A massa de ar frio também deve avançar pelo Centro-Oeste, reduzindo o calor em Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso.