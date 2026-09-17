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Frente fria vai provocar pancadas de chuva e temporais em parte da Bahia; confira previsão

Instabilidade deve aumentar nos próximos dias, principalmente no litoral

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:37

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria ao oceano, na altura do sul da Bahia, deve contribuir para o aumento das instabilidades no estado nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a combinação com a umidade vinda do oceano e a atuação de um cavado em altitude deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em diferentes pontos da faixa litorânea.

As áreas entre o extremo sul da Bahia, o Recôncavo Baiano e Salvador estão entre as regiões que devem receber chuva com maior frequência. A previsão também indica possibilidade de precipitações mais volumosas em alguns pontos.

Nesta quinta-feira (17), a chuva ganha força principalmente no sul da Bahia. As pancadas podem ocorrer de forma moderada a forte e há possibilidade de temporais no extremo sul do estado.

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Segunda-feira (14) Tempo estável, com atuação de massa de ar quente e seca. A chance de chuva é de 10%. Os termômetros ficam entre 21°C e 31°C, com ventos de até 22 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Terça-feira (15) A previsão aponta 20% de chance de chuva. A temperatura varia entre 20°C e 31°C, com ventos que podem chegar a 34 km/h, considerados fortes. por Arisson Marinho/CORREIO
Quarta-feira (16) Salvador terá 20% de possibilidade de precipitação, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Os ventos podem atingir 32 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta-feira (17) A chance de chuva sobe para 30%. A previsão indica temperaturas entre 22°C e 31°C, além de ventos de até 35 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta-feira (18) A aproximação dos efeitos da frente fria aumenta a possibilidade de chuva para 50%. A temperatura deve variar entre 21°C e 30°C, com ventos de até 30 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (19) É o dia com maior possibilidade de chuva na semana. A previsão aponta 90% de chance de precipitação, com temperaturas entre 21°C e 28°C e ventos de até 27 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (20) A possibilidade de chuva continua alta, em 80%. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 29°C, com ventos de até 25 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
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Segunda-feira (14) Tempo estável, com atuação de massa de ar quente e seca. A chance de chuva é de 10%. Os termômetros ficam entre 21°C e 31°C, com ventos de até 22 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO

Na sexta (18), a instabilidade deve aumentar e avançar por outras áreas do litoral nordestino. Na Bahia, os maiores volumes são esperados entre Salvador e Porto Seguro, com possibilidade de temporais em alguns períodos do dia.

No sábado (19), a chuva deve continuar concentrada na costa baiana. A aproximação da frente fria em direção ao Recôncavo mantém o cenário favorável para pancadas frequentes, principalmente entre o Recôncavo Baiano e Ilhéus, onde também há risco de temporais.

Interior terá tempo seco

Enquanto o litoral deve registrar aumento da chuva, áreas do interior da Bahia continuam sob influência de uma massa de ar quente e seca.

A Climatempo ainda prevê temperaturas elevadas e baixos índices de umidade em regiões do oeste e norte do estado. Em algumas localidades, a umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 20%.

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