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Frente fria vai provocar pancadas de chuva e temporais em parte da Bahia; confira previsão

Instabilidade deve aumentar nos próximos dias, principalmente no litoral

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:37

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria ao oceano, na altura do sul da Bahia, deve contribuir para o aumento das instabilidades no estado nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a combinação com a umidade vinda do oceano e a atuação de um cavado em altitude deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em diferentes pontos da faixa litorânea.

As áreas entre o extremo sul da Bahia, o Recôncavo Baiano e Salvador estão entre as regiões que devem receber chuva com maior frequência. A previsão também indica possibilidade de precipitações mais volumosas em alguns pontos.

Nesta quinta-feira (17), a chuva ganha força principalmente no sul da Bahia. As pancadas podem ocorrer de forma moderada a forte e há possibilidade de temporais no extremo sul do estado.

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão 1 de 7

Na sexta (18), a instabilidade deve aumentar e avançar por outras áreas do litoral nordestino. Na Bahia, os maiores volumes são esperados entre Salvador e Porto Seguro, com possibilidade de temporais em alguns períodos do dia.

No sábado (19), a chuva deve continuar concentrada na costa baiana. A aproximação da frente fria em direção ao Recôncavo mantém o cenário favorável para pancadas frequentes, principalmente entre o Recôncavo Baiano e Ilhéus, onde também há risco de temporais.

Interior terá tempo seco

Enquanto o litoral deve registrar aumento da chuva, áreas do interior da Bahia continuam sob influência de uma massa de ar quente e seca.