'Fronteiras estavam desprotegidas', diz Jerônimo sobre tráfico de drogas na Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues. Crédito: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues se posicionou na manhã desta terça-feira (19) em relação ao cenário de segurança pública na Bahia. “As fronteiras estavam desprotegidas. Estavam entrando e saindo armas em todo estado, não só no nosso”, assume.



Ele ainda reconheceu a importância da chegada da Polícia Federal como reforço para segurar a passagem de drogas e armas entre os estados. “A inteligência do crime organizado cada dia se supera, temos que ter maior [...] arsenal de concursados, armas, viaturas, não vamos dar tréguas ao crime organizado no estado”, afirma.

O governador disse que tem contato frequente com o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP) Flávio Dino, o presidente Lula e prefeitos de cidades baianas para discutir a situação.

Segurança pública

Em setembro, Dino disse que a situação na Bahia “é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil”. Segundo o ministro, o governo federal segue em diálogo com o governo estadual para tentar estabilizar a situação no estado.