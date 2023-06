Frota de ônibus será reforçada para shows no Parque de Exposições

Para atender a demanda de público que vai ao Parque de Exposições entre esta sexta-feira (30) e domingo (2), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá reforçar a oferta de ônibus para os usuários do transporte na região. Ao todo, 30 veículos de frota reguladora serão disponibilizados para garantir o atendimento ao público do evento.



Na Estação Mussurunga, 25 veículos reguladores ficarão à disposição da equipe de fiscalização das 21h até as 5h do dia seguinte, e poderão ser utilizados de acordo com a demanda. Já no Terminal Acesso Norte, cinco reguladores serão disponibilizados para os usuários no mesmo período. O metrô irá operar ininterruptamente entre a sexta-feira e o domingo.