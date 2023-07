Fugitivo da prisão, suspeito de triplo homicídio é preso no Lobato

Um fugitivo do sistema prisional, foi preso em flagrante com arma e entorpecentes na tarde desta quarta-feira (12), no bairro do Lobato. Segundo informações da Polícia Civil, além de traficar drogas, é suspeito de um triplo homicídio.



“O triplo homicídio ocorreu em agosto de 2022, no bairro do Lobato. Os três foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo”, explicou o delegado José Mário, titular da da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).