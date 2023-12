Funai diz que vai acompanhar 'de perto' investigação sobre morte de líder indígena na Bahia

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) divulgou nota nesta sexta-feira (22) lamentando a morte do cacique do povo pataxó hã-hã-hãe Lucas Kariri-Sapuyá, de 31 anos, em Pau Brasil, no Sul da Bahia, na quinta-feira. Lucas foi cercado em uma emboscada por dois homens encapuzados quando voltava para sua comunidade, Aldeia do Rio Pardo, com o filho na garupa da motocicleta. A criança não ficou ferida.