TRÁFICO DE DROGAS

Funcionária das Osid e mais: quem são os nove presos por traficar drogas do Paraguai para a Bahia

Operação Leakage prendeu oito pessoas preventivamente e uma em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:21

Malena, das Osid, à esqueda. Douglas e Adailson à direita Crédito: Reprodução

Nove pessoas foram presas durante a Operação Leakage, deflagrada nesta quarta-feira (7) pela Polícia Civil da Bahia. Entre os presos está Malena Santos de Moura, funcionária das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Ela trabalhava na farmácia da instituição e é suspeita de guardar e vender drogas por meio do celular enquanto estava no trabalho. As Osid informaram que não tinham conhecimento da situação e que vão colaborar com as investigações.

Ao todo, oito tiveram prisões preventivas cumpridas e uma foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Os investigados foram identificados, segundo a polícia, pelas seguintes funções:

- Gabriela Costa de Oliveira, apontada como liderança local;

- Luis Paulo do Sacramento Palma, apontado como articulador logístico;

- Leonardo de Jesus Ribeiro dos Santos, conhecido como “Leo Gamboa”, apontado como liderança local;

- Lucas de Jesus Lima dos Santos, conhecido como “PZ”, apontado como auxiliar de logística;

- Luciano Santos da Silva, apontado como liderança local;

- Adailson Souza dos Santos, conhecido como “Bob”, apontado como responsável pelo controle de estoque;

- Douglas Araújo de Oliveira, conhecido como “DG”, apontado como gerente e negociador;

- Malena Santos de Moura, apontada como responsável por guardar e vender drogas;

- Sergio Bernardo de Oliveira Junior, preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e apontado como liderança local.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Como funcionava o esquema

A operação foi realizada em Salvador, nos bairros de Stella Maris, Gamboa, Itapuã, Cidade Nova, São Caetano e Engenho de Brotas; em Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, na Bahia; e em Cascavel, no Paraná.

Segundo as investigações, dois dos presos eram responsáveis pelo recebimento dos entorpecentes e pela distribuição para diferentes pontos. O grupo utilizava galpões para armazenar as drogas e veículos para transportar os carregamentos.

Ainda conforme a apuração, os investigados recorriam a dezenas de imóveis e veículos alugados para dificultar a localização da estrutura utilizada no tráfico.

O grupo é investigado pelo tráfico de grandes quantidades de cocaína. As informações levantadas pela polícia apontam que toneladas do entorpecente eram movimentadas mensalmente e distribuídas para diferentes organizações criminosas.

Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de drogas sintéticas, armas, balanças de precisão, máquina de contar dinheiro, celulares e outros aparelhos eletrônicos. Também foram bloqueados até R$ 25 milhões em bens e 11 veículos relacionados aos investigados.