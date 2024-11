CRIME INFANTIL

Funcionário de estádio é preso por estuprar criança de 12 anos no sul da Bahia

Suspeito está em custódia

O homem é funcionário do Estádio Municipal e o crime teria acontecido no local de trabalho dele, segundo a TV Santa Cruz. O caso é investigado pela polícia junto com outras denúncias, mas não há detalhes sobre as ocorrências.