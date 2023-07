Um funcionário foi roubado ao chegar ao Centro de Saúde Péricles Laranjeiras, na Fazenda Grande do Retiro, na manhã desta terça-feira (18). O crime aconteceu no estacionamento do local, que teve atendimento suspenso essa tarde por conta do episódio. Pelo menos uma segunda pessoa também foi roubada.



Segundo as informações, foram quatro ladrões que abordaram o funcionário quando ele chegava para trabalhar. Houve confusão entre pacientes e servidores dentro da unidade quando notaram o que acontecia.