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Funcionários da Caixa rejeitam proposta do banco e mantêm greve na Bahia

Paralisação começou em 10 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:48

Fachada sede da Caixa Econômica Federal
Fachada sede da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os funcionários da Caixa Econômica Federal rejeitaram, por 89% dos votos, a proposta apresentada pelo banco e decidiram manter a greve na Bahia. A votação ocorreu em reunião realizada na segunda-feira (21). A paralisação começou em 10 de setembro. Com a rejeição, o comando da greve ainda deverá anunciar os próximos passos do movimento.

A decisão acompanha a mobilização nacional dos empregados da Caixa, que também recusaram a proposta apresentada pela instituição. A greve teve início após os trabalhadores rejeitarem a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e aprovarem a paralisação nacional.

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Segundo a Comissão Executiva dos Empregados (CEE), mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a proposta apresentada pelo banco.

Entre os principais pontos de divergência está o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. Os trabalhadores também reivindicam avanços em outros itens do acordo específico, que estão em negociação desde junho.

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Caixão

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