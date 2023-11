Funcionários de empresa de perfuração morrem eletrocutados em Botuporã

Dois funcionários de uma empresa de perfuração de poços artesianos morreram eletrocutados na tarde da última quarta-feira (22), após uma máquina encostar em um fio de alta tensão, no povoado de Lagoa da Serra, no município de Botuporã, no sudoeste do estado.



Segundo informações do Ministério Público do Trabalho (MPT), a Polícia Militar foi acionada e constatou que um guindaste acoplado ao caminhão utilizado pelos funcionários, encostou em um fio de alta tensão, causando o acidente.