PARALISAÇÃO

Funcionários do Banco do Brasil e Caixa entram em greve por tempo indeterminado na Bahia

Mobilização começa nesta quinta-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:51

Banco do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Ag.Br

Os bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal começam, nesta quinta-feira (10), uma greve por tempo indeterminado na Bahia. A mobilização ocorre em meio à campanha salarial. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Elder Perez.

No Banco do Brasil, a mesa de negociação foi reaberta durante a semana, mas sem novos avanços, uma vez que a proposta anterior do banco foi mantida. Por isso, a greve foi mantida. Na Caixa, uma nova rodada de negociação aconteceu na quarta-feira (9), tendo o Saúde Caixa como principal ponto de impasse. Não houve avanços e a greve também foi mantida.

A previsão era de que também houvesse paralisação das atividades no Banco do Nordeste. No entanto, diante do contexto nacional e da possibilidade de isolamento da Bahia, já que outras bases orientaram pela aceitação, a greve foi suspensa e a proposta salarial do banco foi aprovada na base por 67,8% dos votos.

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Os bancários da rede privada aprovaram, em assembleia realizada pelo Sindicato, a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), com 63,38% dos votos.

“A campanha salarial está em momento decisivo e enfrentando cenários diferentes em três bancos públicos. Continuamos atentos e vigilantes, informando a categoria sobre todos os passos da campanha. Contamos com vocês nessa luta”, declarou o presidente do sindicato.

O que dizem os bancos?

Em nota, o Banco do Brasil informou que participa da mesa única da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e possui uma mesa específica com as entidades sindicais, na qual são tratadas as questões do funcionalismo do BB. Para a data-base de 2026, foram realizadas diversas rodadas de negociação.

A Caixa informou que mantém aberto o diálogo com as entidades representativas dos empregados e segue empenhada na construção de uma solução para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e da CCT.

A reportagem também procurou o Banco do Nordeste para obter um posicionamento sobre a decisão e aguarda retorno.

A mobilização não deve se restringir à Bahia. Bancários da Caixa e do Banco do Brasil em Belo Horizonte e Região Metropolitana também aprovaram greve a partir desta quinta-feira (10).