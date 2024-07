MPT APURA O CASO

Funcionários são internados após serem atingidos por vapor em fábrica de Ilhéus

Eles foram encaminhados para o Hospital Costa do Cacau; dois serão transferidos para o HGE

Três funcionários de uma indústria de processamento de cacau ficaram feridos durante a manutenção de uma tubulação de vapor de uma caldeira. O caso aconteceu na última segunda-feira (8), em Ilhéus, no sul do estado. Eles foram socorridos para o Hospital Regional Costa do Cacau.