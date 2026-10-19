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Fundação baiana financia projetos em saúde e educação com valor de até R$ 1 milhão

Edital da Fundação Maria Emília, sediada em Salvador, seleciona propostas em cinco áreas temáticas

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Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:57

Edital da Fundação Maria Emília, sediada em Salvador, seleciona propostas em cinco áreas temáticas com três faixas de investimento
Edital da Fundação Maria Emília, sediada em Salvador, seleciona propostas em cinco áreas temáticas com três faixas de investimento Crédito: Divulgação

Pesquisadores, universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil têm até o dia 30 de outubro para inscrever projetos na Chamada Aberta FME Transforma 2026, da Fundação Maria Emília (FME). Sediada em Salvador, a fundação vai apoiar financeiramente propostas em Saúde e Educação, com valores que chegam a R$ 1 milhão por projeto.

O edital contempla cinco focos temáticos — inovação tecnológica em saúde, saúde pública e meio ambiente, saúde na infância e adolescência, envelhecimento saudável e acesso e qualidade em educação. O apoio se divide em três faixas, de acordo com o porte do projeto, até R$ 100 mil, de R$ 100.001 a R$ 500 mil e de R$ 500.001 a R$ 1 milhão.

Podem concorrer pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como instituições de ensino superior, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil, e pessoas físicas com atuação comprovada na área do projeto. Em todos os casos, o edital exige vínculo institucional, coordenação com titulação mínima de doutorado e plano de trabalho, cronograma e orçamento detalhados.

“Acreditamos que resultados duradouros exigem apoio consistente e de longo prazo, e é isso que buscamos oferecer nesta chamada: projetos que gerem impacto real e permanente na vida das pessoas”, afirma a diretora-executiva da FME, Thamile Accioly.

Há 28 anos, a Fundação investe recursos próprios em saúde e educação em todo o país, com olhar especial para a Bahia. Desde 2019, destinou mais de R$ 45 milhões a essas áreas, sendo R$ 14,9 milhões em 2025, e apoiou 77 projetos nos últimos seis anos.

Entre os projetos apoiados pela FME em edital anterior está o inquérito epidemiológico coordenado pelo médico e pesquisador baiano Bruno Bezerril. A pesquisa rastreia doenças como tuberculose, HIV e sífilis em populações indígenas urbanas do Amazonas. “Um dos reflexos mais imediatos do projeto foi o convite das autoridades locais para que o nosso grupo ajudasse essas autoridades e secretarias a expandirem esse programa para comunidades ribeirinhas, de fronteiras”, conta Bezerril.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site mariaemilia.org.br/edital-fme-transforma. Após o encerramento, as propostas passam por análise de elegibilidade, avaliação técnica institucional e avaliação técnica especializada, com conclusão prevista em até 180 dias.

Serviço

Chamada Aberta FME Transforma 2026

Inscrições — até 30 de outubro de 2026

Apoio — até R$ 1 milhão por projeto, em três faixas

Áreas — Saúde e Educação (cinco focos temáticos)

Edital e inscrições — mariaemilia.org.br/edital-fme-transforma

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