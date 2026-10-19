Incentivo

Fundação baiana financia projetos em saúde e educação com valor de até R$ 1 milhão

Edital da Fundação Maria Emília, sediada em Salvador, seleciona propostas em cinco áreas temáticas

D Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:57

Edital da Fundação Maria Emília, sediada em Salvador, seleciona propostas em cinco áreas temáticas com três faixas de investimento Crédito: Divulgação

Pesquisadores, universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil têm até o dia 30 de outubro para inscrever projetos na Chamada Aberta FME Transforma 2026, da Fundação Maria Emília (FME). Sediada em Salvador, a fundação vai apoiar financeiramente propostas em Saúde e Educação, com valores que chegam a R$ 1 milhão por projeto.

O edital contempla cinco focos temáticos — inovação tecnológica em saúde, saúde pública e meio ambiente, saúde na infância e adolescência, envelhecimento saudável e acesso e qualidade em educação. O apoio se divide em três faixas, de acordo com o porte do projeto, até R$ 100 mil, de R$ 100.001 a R$ 500 mil e de R$ 500.001 a R$ 1 milhão.

Podem concorrer pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como instituições de ensino superior, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil, e pessoas físicas com atuação comprovada na área do projeto. Em todos os casos, o edital exige vínculo institucional, coordenação com titulação mínima de doutorado e plano de trabalho, cronograma e orçamento detalhados.

“Acreditamos que resultados duradouros exigem apoio consistente e de longo prazo, e é isso que buscamos oferecer nesta chamada: projetos que gerem impacto real e permanente na vida das pessoas”, afirma a diretora-executiva da FME, Thamile Accioly.

Há 28 anos, a Fundação investe recursos próprios em saúde e educação em todo o país, com olhar especial para a Bahia. Desde 2019, destinou mais de R$ 45 milhões a essas áreas, sendo R$ 14,9 milhões em 2025, e apoiou 77 projetos nos últimos seis anos.

Entre os projetos apoiados pela FME em edital anterior está o inquérito epidemiológico coordenado pelo médico e pesquisador baiano Bruno Bezerril. A pesquisa rastreia doenças como tuberculose, HIV e sífilis em populações indígenas urbanas do Amazonas. “Um dos reflexos mais imediatos do projeto foi o convite das autoridades locais para que o nosso grupo ajudasse essas autoridades e secretarias a expandirem esse programa para comunidades ribeirinhas, de fronteiras”, conta Bezerril.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site mariaemilia.org.br/edital-fme-transforma. Após o encerramento, as propostas passam por análise de elegibilidade, avaliação técnica institucional e avaliação técnica especializada, com conclusão prevista em até 180 dias.

Serviço

Chamada Aberta FME Transforma 2026

Inscrições — até 30 de outubro de 2026

Apoio — até R$ 1 milhão por projeto, em três faixas

Áreas — Saúde e Educação (cinco focos temáticos)