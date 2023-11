Fundação de Beyoncé vai oferecer bolsas para empreendedores de Salvador

A fundação de caridade da artista americana Beyoncé anunciou que vai oferecer bolsas para empreendedores negros e indígenas no Brasil. O projeto da Beygood terá bolsas de R$ 25 mil e terá Salvador como uma das cidades que participarão da iniciativa. Inicialmente, as inscrições estão abertas para o estado de São Paulo, mas novas oportunidades nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro serão divulgadas em breve, conforme anunciado nas redes sociais na terça-feira (28).

Apenas negócios com mais de dois anos de existência e que conseguem comprovar as dificuldades financeiras podem participar.

Em comunicado oficial, a instituição afirmou que o projeto será realizado depois que a cantora fez uma doação de US$ 1 milhão. “Para celebrar pessoas e comunidades e para promover empreendedores e pequenas empresas afetadas pelas desigualdades econômicas, no início deste ano Beyoncé Knowles-Carter comprometeu US$ 1 milhão em apoio a cidades em todo o mundo. Estamos entusiasmados com a continuação do apoio às cidades do Brasil”, informou a ONG.