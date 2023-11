Fundação Índigo abre inscrições gratuitas para etapa do Caminhos Inovadores em Salvador

Projeto idealizado pelo presidente da fundação, ACM Neto, já passou por Feira e Alagoinhas. Crédito: Divulgação

A Fundação Índigo abriu inscrições para a última edição do ano do projeto Caminhos Inovadores, voltado a discutir as perspectivas para o futuro a partir de temas que estão na crista da onda. Entre os quais, tecnologia, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo e economia criativa. Idealizado pelo presidente da instituição e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, o evento já passou por Feira de Santana em 28 de setembro e por Alagoinhas em 5 de outubro. A etapa final de 2023 será realizada em Salvador no próximo dia 11, a partir das 18h, no Centro de Convenções da capital.

Para a edição de encerramento, Neto convidou quatro personalidades para compor o time de palestrantes: o cantor e compositor Carlinhos Brown; o professor, consultor de marketing e embaixador da Campus Party, Dado Schneider, famoso pelas palestras concorridas; a CEO e partner da empresa Nossa Praia, Dilma Campos; e o produtor musical e publicitário PC Bernardes, que também atuou como mediador nas edições anteriores. Assim como nas etapas anteriores, o objetivo principal será o público jovem, através de discussões que dialogam com a agenda atual das novas gerações.

Presidente da instituição e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto. Crédito: Divulgação

"Com o Caminhos Inovadores, a gente convida principalmente os jovens, faz parceria com as universidades e escolhe temas que se mostram desafios para o futuro do Brasil e como os jovens têm que estar preparados para eles. Vamos discutir bastante sobre educação, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, inovação, criatividade, sobre o que a gente deve fazer para que o jovem do presente seja um profissional competitivo e preparado no futuro. E claro, como tudo isso melhora as políticas públicas", afirmou Neto, ao falar sobre o evento na cidade que governou por oito anos.

De acordo com o ex-prefeito, a ideia é replicar o projeto para outros estados do país, como parte dos planos de ampliar o espectro de atuação da Fundação Índigo, núcleo de capacitação, estudos sobre governança e políticas públicas do União Brasil. As inscrições são livres para qualquer pessoa interessada em participar e podem ser feitas de forma gratuita pelo site www.caminhosinovadores.com.br, até a capacidade máxima permitida pelos organizadores do evento.