Fundação Pedro Calmon defende leilão do Solar da Quinta do Tanque em meio a polêmicas

Marcado para a próxima segunda-feira (8), o leilão do prédio Solar da Quinta do Tanque, atual sede do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), ganhou reforço da Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia. O órgão defende que o imóvel Quinta do Tanque é parte da memória, identidade e do patrimônio cultural e histórico da Bahia. O certame acontece em virtude de determinação da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador por força de ação judicial.