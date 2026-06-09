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Fundo de Educação vai bancar ao menos R$ 520 mil em shows de cidade na Bahia

Prefeitura de Lajedinho, na Chapada Diamantina, publicou contratações em Diário Oficial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:03

Manim Vaqueiro e Devinho Novaes foram contratados para a Festa dos Vaqueiros
Manim Vaqueiro e Devinho Novaes foram contratados para a Festa dos Vaqueiros Crédito: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Lajedinho, na Chapada Diamantina, vai utilizar recursos do Fundo Municipal de Educação para custear ao menos R$ 520 mil em apresentações artísticas da tradicional Festa dos Vaqueiros de 2026. Os contratos, publicados no Diário Oficial do Município, preveem a contratação dos cantores Manim Vaqueiro e Devinho Novaes para o evento, que chega à sua 59ª edição.

Os documentos mostram que o Fundo Municipal de Educação aparece como órgão contratante das duas atrações. No caso de Devinho Novaes, o valor da contratação é de R$ 300 mil para apresentação marcada para 1º de agosto. Já Manim Vaqueiro foi contratado para se apresentar no dia 2 de agosto por R$ 220 mil, conforme consta no extrato da inexigibilidade de licitação.

Contrato de Manim Vaqueiro

Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução
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Contrato de Manim Vaqueiro por Reprodução

Somadas, as duas contratações alcançam R$ 520 mil. No entanto, um dos documentos relacionados ao show de Manim Vaqueiro aponta o valor de R$ 300 mil, o que gera uma divergência de R$ 80 mil dentro do próprio processo administrativo. Caso esse montante seja confirmado, o total destinado pelo Fundo Municipal de Educação aos dois artistas chegaria a R$ 600 mil.

As contratações foram realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na legislação para a contratação de artistas consagrados por intermédio de empresários exclusivos.

Contrato de Devinho Novaes

Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
Contrato de Devinho Novaes por Reprodução
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Contrato de Devinho Novaes por Reprodução

A gestora do Fundo Municipal de Educação, Graziela Silva de Sena Oliveira, aparece como responsável pelas contratações.

Nos processos, a administração municipal justifica os gastos destacando a importância da Festa dos Vaqueiros para a preservação da cultura local, o fortalecimento do turismo e a movimentação da economia do município. A festa é considerada uma das principais manifestações culturais da região.

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A reportagem não conseguiu o contato da Prefeitura de Lajedinho para esclarecer os critérios adotados nas contratações. O espaço permanece aberto para manifestação.

Tags:

Devinho Novaes Contrato de Manim Vaqueiro

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