FESTA DOS VAQUEIROS

Fundo de Educação vai bancar ao menos R$ 520 mil em shows de cidade na Bahia

Prefeitura de Lajedinho, na Chapada Diamantina, publicou contratações em Diário Oficial

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:03

Manim Vaqueiro e Devinho Novaes foram contratados para a Festa dos Vaqueiros Crédito: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Lajedinho, na Chapada Diamantina, vai utilizar recursos do Fundo Municipal de Educação para custear ao menos R$ 520 mil em apresentações artísticas da tradicional Festa dos Vaqueiros de 2026. Os contratos, publicados no Diário Oficial do Município, preveem a contratação dos cantores Manim Vaqueiro e Devinho Novaes para o evento, que chega à sua 59ª edição.

Os documentos mostram que o Fundo Municipal de Educação aparece como órgão contratante das duas atrações. No caso de Devinho Novaes, o valor da contratação é de R$ 300 mil para apresentação marcada para 1º de agosto. Já Manim Vaqueiro foi contratado para se apresentar no dia 2 de agosto por R$ 220 mil, conforme consta no extrato da inexigibilidade de licitação.

Contrato de Manim Vaqueiro 1 de 7

Somadas, as duas contratações alcançam R$ 520 mil. No entanto, um dos documentos relacionados ao show de Manim Vaqueiro aponta o valor de R$ 300 mil, o que gera uma divergência de R$ 80 mil dentro do próprio processo administrativo. Caso esse montante seja confirmado, o total destinado pelo Fundo Municipal de Educação aos dois artistas chegaria a R$ 600 mil.

As contratações foram realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na legislação para a contratação de artistas consagrados por intermédio de empresários exclusivos.

Contrato de Devinho Novaes 1 de 7

A gestora do Fundo Municipal de Educação, Graziela Silva de Sena Oliveira, aparece como responsável pelas contratações.

Nos processos, a administração municipal justifica os gastos destacando a importância da Festa dos Vaqueiros para a preservação da cultura local, o fortalecimento do turismo e a movimentação da economia do município. A festa é considerada uma das principais manifestações culturais da região.