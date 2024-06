Furto de cabos na Av. Paralela deixa faculdade sem energia e afeta comércio e residências da região

A instituição informou que as atividades acadêmicas serão reorganizadas, garantindo que os alunos não sejam prejudicados

Ainda de acordo com a faculdade, todas as atividades acadêmicas serão reorganizadas, garantindo que os alunos não sejam prejudicados. A Neoenergia Coelba informou que está com equipes em deslocamento para verificar a situação.