SOLIDARIEDADE

GACC-BA realiza 6ª Feijoada do Amor para arrecadar recursos para compra de novo micro-ônibus

Renda do evento será destinada ao projeto Transportando Esperança, que busca viabilizar um novo micro-ônibus para o transporte de pacientes em tratamento.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:22

A renda do evento será destinada ao projeto Transportando Esperança, que busca viabilizar um novo microônibus para o transporte de pacientes em tratamento Crédito: Divulgação

O GACC-BA realiza, no próximo dia 19 de setembro, a 6ª edição da Feijoada do Amor com um objetivo que vai além da celebração: arrecadar recursos para a compra de um novo microônibus para a instituição. Toda a renda do evento será destinada ao projeto Transportando Esperança – Etapa 1, que busca garantir um transporte mais seguro e confortável para crianças e adolescentes assistidos pelo GACC-BA durante os deslocamentos aos centros de tratamento.

O projeto nasce de uma necessidade que faz parte da rotina de muitas famílias atendidas pelo GACC-BA: garantir que crianças e adolescentes tenham condições adequadas para chegar às consultas, exames e tratamentos. O novo micro-ônibus representa um reforço importante para esse serviço e poderá proporcionar mais segurança, conforto e dignidade durante os deslocamentos.

A Feijoada do Amor será realizada das 12h às 18h, no Lounge Premium da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e terá uma programação musical que reúne Danniel Vieira, Márcia Freire, Batifun e o DJ Lucas Bainco.

Após participar da Feijoada do Amor pela primeira vez em 2023, Danniel Vieira retorna ao evento neste ano. Márcia Freire, Batifun e DJ Lucas Bainco completam a programação da tarde, que também contará com a tradicional feijoada, em versões tradicional e vegana, além de atividades especiais para o público infantil com o Espaço Kids Gurilândia.

Os ingressos custam R$ 230 e estão à venda pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br/evento/lgc/3515141), na sede do GACC-BA e pelo telefone/WhatsApp (71) 3399-2010.

Serviço

6ª Feijoada do Amor – GACC-BA

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: 12h às 18h

Local: Lounge Premium da Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Ingressos: R$ 230

Atrações: Danniel Vieira, Márcia Freire, Batifun e DJ Lucas Bainco