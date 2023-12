Galpão usado para receptação e desmanche de veículos é desarticulado por policiais

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) desarticularam um galpão usado para guardar e desmanchar automóveis fruto de crimes contra o patrimônio, no bairro do Lobato, na tarde de sábado (2). No local, haviam três veículos já totalmente desmontados.



Depois de uma investigação que apontou a existência de um desmanche na Rua 1º de Janeiro, os policiais da DRFRV foram ao local e identificaram uma tampa de mala, um parachoque e quatro portas de um Hyundai IX35, uma tampa de mala e três portas de Nissan Kicks, além de uma carcaça de veículo sem identificação. O estado avançado de desmantelamento dos carros indicou que os criminosos utilizavam o local com regularidade.