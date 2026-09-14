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Ganhador da Mega-Sena: o que se sabe sobre homem que ganhou R$ 99,5 milhões e teve neta sequestrada na Bahia

Apostador acertou sozinho as seis dezenas em 2025

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:19

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Três suspeitos de envolvimento no sequestro de uma adolescente de 16 anos foram presos neste fim de semana, meses após o crime. A investigação apontou que a jovem teria sido sequestrada depois que criminosos descobriram que um familiar dela havia ganhado sozinho R$ 99,5 milhões na Mega-Sena. 

O ganhador é um homem de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, que acertou sozinho as seis dezenas do concurso realizado em agosto de 2025. A aposta foi registrada na Loteria Mapa da Mina, no município. A identidade dele não foi divulgada publicamente.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

O apostador acertou sozinho as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena em agosto de 2025 e levou cerca de R$ 99,5 milhões. A aposta vencedora foi feita em Barra de São Francisco.

Mesmo após receber o prêmio, o ganhador permaneceu com a identidade preservada. Por isso, não foram divulgados publicamente nome, idade ou profissão do milionário.

O que aconteceu com a parente?

O sequestro aconteceu em 16 de março de 2026, em Barra de São Francisco. A adolescente de 16 anos foi abordada por homens encapuzados e levada para um cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no sul da Bahia. Ela foi localizada dois dias depois.

Segundo as investigações, o alvo inicial dos criminosos seria outra pessoa da família do ganhador. Como eles não conseguiram chegar até essa pessoa, acabaram sequestrando a adolescente. 

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