MILIONÁRIO

Ganhador da Mega-Sena: o que se sabe sobre homem que ganhou R$ 99,5 milhões e teve neta sequestrada na Bahia

Apostador acertou sozinho as seis dezenas em 2025

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:19

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Três suspeitos de envolvimento no sequestro de uma adolescente de 16 anos foram presos neste fim de semana, meses após o crime. A investigação apontou que a jovem teria sido sequestrada depois que criminosos descobriram que um familiar dela havia ganhado sozinho R$ 99,5 milhões na Mega-Sena.

O ganhador é um homem de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, que acertou sozinho as seis dezenas do concurso realizado em agosto de 2025. A aposta foi registrada na Loteria Mapa da Mina, no município. A identidade dele não foi divulgada publicamente.

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O apostador acertou sozinho as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena em agosto de 2025 e levou cerca de R$ 99,5 milhões. A aposta vencedora foi feita em Barra de São Francisco.

Mesmo após receber o prêmio, o ganhador permaneceu com a identidade preservada. Por isso, não foram divulgados publicamente nome, idade ou profissão do milionário.

O que aconteceu com a parente?

O sequestro aconteceu em 16 de março de 2026, em Barra de São Francisco. A adolescente de 16 anos foi abordada por homens encapuzados e levada para um cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no sul da Bahia. Ela foi localizada dois dias depois.