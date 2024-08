OPORTUNIDADE

Garçons têm até dia 19 para se inscrever em curso gratuito de Chopeiras e Serviço

Garçons e garçonetes poderão se especializar com formação gratuita de iniciação e profissionalização no mercado de serviço de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao universo cervejeiro. A Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, abriu inscrições até o próximo dia 19 para o curso Chopeiras e Serviço. A candidatura pode ser feita através da internet .

Para participar do curso, basta acessar o site da Academia da Cerveja e realizar o cadastro. A formação é válida para maiores de 18 anos, de qualquer região do país e as inscrições vão até o dia 19 de agosto.

A ação, em celebração ao Dia do Garçom, ressalta a importância desses profissionais para a experiência do consumidor em bares e restaurantes, destacando a relevância do serviço de qualidade no setor de bebidas. “Com o curso, buscamos promover a valorização e o reconhecimento da profissão, fornecendo as ferramentas e conhecimentos necessários para que esses trabalhadores se destaquem no mercado”, afirma Laura Aguiar, Diretora de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev.